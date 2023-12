José Luís Carneiro afirma que não está preocupado com sua carreira política

O candidato José Luís Carneiro afirmou que se estivesse preocupado com a sua carreira política talvez não tivesse avançado para a corrida, sem esclarecer o que pretende fazer a seguir.José Luís Carneiro falava aos jornalistas na sede nacional do PS, no largo do Rato, em Lisboa, depois de ter reconhecido a derrota nas diretas socialistas que disputou com Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião.

Questionado várias vezes sobre o seu futuro político, José Luís Carneiro respondeu:"Se me preocupasse com a minha carreira política talvez não tivesse decidido ser candidato à liderança do PS". "Esta candidatura alcançou um notável resultado. Não tendo sido maioritária teve dos mais elevados resultados das candidaturas não ganhadoras que se desenvolveram até hoje. Já pude falar com o meu camarada Pedro Nuno saudando-o pela vitória", referi





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Apoio a José Luís Carneiro na corrida a secretário-geral do PSNos últimos dias, a candidatura de José Luís Carneiro recebeu o apoio de várias personalidades importantes, incluindo o presidente da Assembleia da República e o ministro das Finanças. O secretário de Estado do Trabalho e o presidente da Associação de Hotelaria de Portugal também manifestaram apoio.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Ministro do 1.º Governo de António Costa apoia José Luís CarneiroFoi ministro do 1.º Governo de António Costa e é um dos mais ativos apoiantes de José Luís Carneiro. Diz que o país precisa de uma condução segura e não de aventureirismos e, se for preciso, o PS tem de falar com o PSD.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

José Luís Carneiro menciona acordos com o PSD durante governação do Partido SocialistaEm entrevista à SIC Notícias, José Luís Carneiro menciona uma série de acordos pontuais feitos durante a governação do Partido Socialista e destaca a importância de seguir políticas das contas certas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

José Luís Carneiro já votou mas recusa comentar 'resultados parciais'SIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Carneiro critica PSD por "agora prometer tudo e a todos" e avança com medidas sociaisO candidato à liderança do PS José Luís Carneiro apresentou este domingo um conjunto de medidas sociais de apoio sobretudo a idosos e pessoas sem-abrigo e criticou Luís Montenegro por "estar agora a prometer tudo e a todos".

Fonte: JNegocios - 🏆 9. / 68 Consulte Mais informação »

Debates? Pedro Nuno Santos rejeita desafio lançado por José Luís CarneiroPedro Nuno Santos rejeita fazer debates com os candidatos à liderança do Partido Socialista. O desafio foi feito pelo adversário José Luís Carneiro, mas o ex-ministro já recusou.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »