Banda que deu visibilidade a Ney Matogrosso está em destaque no 'Gira Discos'

Com um marcante álbum de estreia editado em 1973 e um segundo disco em 74, a banda que deu visibilidade e sucesso a Ney Matogrosso está em destaque no mais recente episódio do 'Gira Discos'.

Depois de primeiras aventuras ainda nos anos 50, de passos determinantes dados mais adiante pela geração que hoje associamos ao programa de televisão que lhe deu maior visibilidade (a 'Jovem Guarda'), de importantes sinais de revolução que chegaram, já em finais de 60 com os tropicalistas, a emergência de um samba rock (via Jorge Ben ou Erasmo Carlos, entre outros) e de primeiros ensaios em terreno funk (com o regresso de Tim Maia após etapa em Nova Iorque), a história da música elétrica no Brasil conheceu, em 1973, um novo momento que juntava a uma síntese das conquistas entretanto já realizadas uma visão profundamente vincada por uma busca de identidade cultural





