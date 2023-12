Christine Lagarde não foi suficientemente restritiva para investidores e economistas

Christine Lagarde esteve longe da mudança significativa de discurso efetuada pelo seu homólogo da Reserva Federal, mas a mensagem transmitida pela presidente do Banco Central Europeu (BCE) não foi suficientemente restritiva para investidores e economistas corrigirem a perspetiva de uma “mão cheia” de cortes de juros em 2024.

Foram sobretudo três os fatores que permitem aos mercados continuar a descontar cortes agressivos de juros no próximo ano: O BCE alterou a linguagem do comunicado no que diz respeito às expectativas para a inflação. Deixou cair a referência de que era “expectável a inflação permanecer elevada por um período longo e que as pressões domésticas nos preços permaneciam fortes





