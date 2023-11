Banco de Portugal defende que cabe aos portugueses buscar melhores condições nos juros dos depósitos

Apesar de reconhecer que a subia de juros do BCE tem demorado a refletir-se nos depósitos em Portugal, o banco central defende que a oferta está a melhorar e cabe aos portugueses procurar estas soluções. Riscos para a banca agravam-se com crise política e imobiliária. O Banco de Portugal (BdP) defende que a responsabilidade por buscar melhores condições nos juros dos depósitos na banca nacional recai sobre os portugueses, dado que estas ofertas já começam a aparecer.

A tendência no sistema financeiro tem sido de recuo dos depósitos, sobretudo dado o diferencial entre os juros pagos nos depósitos e nos certificados de aforro, um desfasamento que tem vindo a reduzir-se, mas Portugal continua a manter das percentagens mais elevadas de instrumentos a prazo no total de depósitos de cada Estado-membro da UE. Aas taxas de juro dos novos depósitos quase quadruplicaram desde o início do ano, passando de 0,56% em janeiro para 2,29% em setembr





