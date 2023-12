Christine Ourmières-Widener pede indemnização de 5,9 milhões de euros à TAP

Christine Ourmières-Widener está a pedir uma indemnização de 5.943.196,16 euros pela forma como foi despedida da TAP. A francesa alega que não houve justa causa no seu despedimento. Pelo contrário, considera que saiu por “mera conveniência” e que era “elo mais fraco” no caso da saída da ex-administradora Alexandra Reis, de acordo com o processo que avançou contra a companhia aérea em setembro e a que o ECO teve agora acesso.

Grande parte da indemnização diz respeito aos salários e bónus que deixou de receber. O contrato de Christine Ourmières-Widener era válido até 24 de junho de 2026. Saiu em abril de 2023, ou seja, ainda tinha mais de 38 meses de mandato. A francesa recebia 504 mil euros por ano





