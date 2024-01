Catarina Pazes critica falta de cuidados paliativos em Portugal

Catarina Pazes diz que legislar sobre este tema antes de garantir cuidados paliativos à população é “perverso”. Só 30 por cento dos doentes têm acesso e apenas 10 por cento das crianças em situação de sofrimento beneficiam de cuidados paliativos. É uma discussão que dura há muitos anos e o tema tem sido muito debatido. Mas a meu ver o debate fugiu sempre às questões absolutamente essenciais.

Tais como o que é de facto o pedido de morte antecipado, o que é a morte provocada a pedido do próprio perante uma doença grave e em fase avançada que provoca sofrimento intolerável? Devia ter havido um debate profundo sobre o que isto significa objetivamente. Quando se avança para aquilo que são as opiniões, quando estamos a discutir pontos de vista éticos, deontológicos, profissionais, etc., devíamos estar todos a falar do mesmo. Mas aquilo que se passou foi um debate político, de conflito partidário, que acabou por descartar o conceito. O que dificultou e prejudicou a compreensã





