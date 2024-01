Treinador sueco Sven-Göran Eriksson revela que pode ter apenas mais um ano de vida

De repente, o jovem sueco que chegou a Lisboa em 1982 para treinar o Benfica, viu-se confrontado com a notícia horrenda de uma morte iminente. Revelou que pode só ter mais um ano de vida. Amigo muito antigo, chegou a hora de falar com ele de braços abertos – conhecemo-nos há 31 anos.O telefone tocou longamente mas não obtive resposta. Não é de admirar.

Sven-Göran Eriksson tem vivido no centro de um furacão macabro desde que, no circunspecto inglês, anunciou que talvez não tivesse mais do que um ano de vida, avassalado por um cancro no pâncreas. Enviei-lhe uma mensagem escrita e fiquei à espera de um sinal do lado de lá. Não tardou muito. Número privado e uma voz bem conhecida muito mais positiva e animada do que poderia esperar: “Hey, my friend! Still working in newspappers? But not in A Bola anymore, do you?” Não, Sven, claro que não! Esse é um sítio que se apagou de vez da minha vida para nunca mais ter regress





