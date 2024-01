Equipa de suporte em cuidados paliativos esclarece equívocos e mitos

Dez profissionais de saúde compõem a equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos do Hospital de Egas Moniz, que desenvolve um trabalho ”que envolve uma abordagem multidisciplinar e contínua”Os cuidados paliativos são frequentemente cercados por equívocos e mitos, como a crença de que aceleram a morte ou se limitam a administrar morfina aos doentes.

No entanto, a equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos do Hospital de Egas Moniz esclarece que essas ideias são completamente equivocadas. Os cuidados paliativos constituem uma abordagem de cuidados dentro da medicina, com o objetivo principal de melhorar a qualidade de vida de pessoas que enfrentam doenças avançadas ou irreversíveis. Estas equipas são geralmente multidisciplinares, compreendendo profissionais como enfermeiras, médicos, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos e assistentes espirituais, quando possível, como explica ao nosso jornal Miguel Teles, médico internista especializado em cuidados paliativo





