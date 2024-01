PS escolhe ministros de António Costa como candidatos para as eleições legislativas

O PS já tem a equipa de jogadores fechada para as eleições legislativas de 10 de março. Para pontas de lança, o novo líder socialista, Pedro Nuno Santos, que se mantém como número um por Aveiro, escolheu seis ministros de António Costa e deputados à Assembleia da República. É o caso da ainda ministra da Presidência e número dois de António Costa, Mariana Vieira da Silva, que lidera os candidatos por Lisboa.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, em terceiro lugar e, em quarto, a ex-ministra da Saúde, Marta Temido. A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, lidera a lista pela Guarda. Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, que tinha concorrido por Castelo Branco, segue agora como número um por Coimbra





