Portugal e Países Baixos empatam no Euro2024 de andebol

Portugal e Países Baixos empataram esta terça-feira 33-33 no Euro2024 de andebol, em Hamburgo, e ficou em suspenso a confirmação da seleção lusa rumo ao jogo de atribuição do quinto e sexto lugares, em Colónia. A seleção portuguesa, que ocupa o terceiro lugar do Grupo I, só não assegura o apuramento para o jogo que pode garantir a melhor classificação de sempre, melhorando o sexto posto de 2020, se a Eslovénia vencer a tricampeã mundial Dinamarca.

Numa partida em que o guarda-redes Diogo Rêma esteve enorme na baliza, tendo sido eleito o ‘homem do jogo’ (MVP), Portugal esteve quase sempre em desvantagem e, depois de passar para a frente nos minutos finais (32-30), permitiu o empate nos derradeiros segundos (33-33). Com o guarda-redes Diogo Rêma a parar quatro dos primeiros sete remates, compensando algum desacerto na finalização, Portugal viu a seleção neerlandesa recuperar de uma desvantagem inicial de 2-1 para 4-2, com um parcial de 3-





