Hirap umakyat: Ilang senior, kinailangang ipaubaya ang paghulog ng balota

Watch more on iWantTFC May hinaing ang ilang senior citizen sa sistema ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) dahil sa anila'y matagal na botohan at malalayong presinto.

Sa Bagong Silangan Elementary School sa Quezon City, nagreklamo ang ilang matatanda pati na persons with disability (PWD) na sa ikatlong palapag ng paaralan ang assigned voting precinct. Dahil dito, pinayagan ang mga hirap umakyat na bumoto na lang sa ground floor. Kinailangan nilang pumirma ng waiver na pinapayagang isang miyembro ng Electoral Board (EB) ang mag-aakyat ng kanilang balota sa ikatlong palapag para maihulog sa ballot box.Ngunit, duda rito ang ilang senior citizen dahil anila'y baka hindi naman ihulog sa ballot box ang kanilang boto.

Samantala, pareho din ang hinaing ang mga senior citizen sa Baclaran Elementary School kung saan ilang oras silang naghintay at sa ikaapat na palapag pa ang botohan. — Ulat ni Zyann Ambrosio at Jeff Caparas, ABS-CBN News headtopics.com

