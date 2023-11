Mga balota, pinagpupunit sa Puerto Princesa

Watch more on iWantTFC Naantala ang botohan sa Puerto Princesa Elementary School, Palawan matapos pagpupunitin ng ilang lalaki ang mga balota para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong Lunes.

Pumasok ang mga lalaki sa 2 voting precinct sa naturang paaralan at pinunit ang mga balota. Naaresto sila kalaunan, ayon kay Commission on Elections (Comelec) chairman George Erwin Garcia. “Lahat po ng darating para bumoto ay ililista at after ng 3 p.m. na voting, yung mga hindi nagamit ng mga neighboring na precincts ang gagamitin,” ani Garcia. Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita.

Group halts voting in Puerto Princesa City, tears ballots apartSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Mga bumibisita sa sementeryo dumami dahil sa mabuting panahonMas marami na ang mga bumisita ngayong Linggo sa mga libingan dahil sinasamantala ang mabuting panahon. Read more ⮕

Buhos ng mga pasahero sa PITX tuloy pa rinWala pa ring papatid ang dating ng mga pasahero sa mga terminal ng bus at paliparan. Read more ⮕

Kababalaghan: Bahay sa Rizal pinagmumugaran ng mga 'di matahimik na kaluluwaIsang bahay sa Pililia, Rizal ang pinamamahayan umano ng iba-ibang kaluluwa. Read more ⮕

Mga pasahero sa Batangas port tinitiis ang mahabang oras na pagpilaTiis-tiis sa napakahabang pila ang mga pasahero sa Batangas Port. Read more ⮕

2 ka mga kandidato naaksidente sa danSunStar Publishing Inc. Read more ⮕