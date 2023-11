Ilang botante hirap sa paghahanap ng voting precinct

Nahirapan ang ilang botante sa paghahanap ng kanilang polling precincts para sa Baranggay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE), Lunes.

Sa Lucena, Quezon, nagkaroon ng pagbabago sa clustering ng mga presinto sa Lucena South 1 Elementary School, ayon sa electoral board. Dahil sa manual election ang BSKE at inaasahan na mas matagal ang magiging proseso nito kumpara sa mga nakaraang automated elections, ang dating 4 na presinto na magkakasama sa isang classroom ay naging 2 na lamang.

Dahilan ito para dumami ang bilang ng mga ginagamit na classroom, na ikinalito sa paghahanap ng mga botante. Mayroon namang mga eskwelahan na naglagay ng location map ng mga presinto pero sa iisang lugar lamang at kulang umano sa nag-aassist kaya hindi ito masyadong napapansin ng mga botante na nawawala ang mga presinto. headtopics.com

Hiling ng ilang botante, magkaroon ng mga guide lalo na ang senior citizen at mga persons with disabilities sa paghahanap ng kanilang mga nawawalang presinto. Nakaantabay naman ang Philippine National Police at kasama na rin ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard para tiyakin na magiging payapa ang ginaganap na BSKE.Watch more News on iWantTFC Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita.