Ilang gusto makaiwas sa dagsa ng tao, bumisita na sa Manila North Cemetery

Marami sa mga bumisita nang maaga ay mga senior citizen at ilang may bitbit na mga bata. Base sa tala ng awtoridad, umabot na sa 7,500 ang nagtungo na sa sementeryo nitong 1:00 p.m. ng Lunes."Ayaw po namin sumabay sa karamihan ng tao, maganda yung ganito na walang masyado pang tao," ayon naman kay Tess Pulido.

Ayon kay Manila North Cemetery Director Roselle Castañeda, wala masyadong nagtungo sa sementeryo lalo na umaga ng Lunes dahil kasabay ito ng Barangay at Sangguniang Kabataan elections.Nagpaalala rin ang alkalde sa mga nais sumakay ng libre sa nasa 30 e-trike sa sementeryo.

"Ipa-prioritize pa rin po natin ang ating mga senior citizen at ating mga persons with disability. Pakiusap po natin sa ating mga kababayan na wala namang karamdaman po talaga, paunahin natin ang mga priority groups," aniya.Nakalatag na rin ang limang police assistance desks at command post. headtopics.com

