Woede in Frankrijk over bekogeling spelersbus Lyon: 'Dit zijn roekeloze idioten'

In Frankrijk is met afschuw gereageerd op de bekogeling van de spelersbus van Olympique Lyon door fans van Olympique Marseille op zondagavond. Lyon-trainer Fabio Grosso en assistent Raffaele Longo zijn daarbij gewond geraakt. Het duel in Marseille is afgelast. De Franse minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra veroordeelt de gebeurtenissen op X. 'Deze onaanvaardbare daden hebben niets te maken met de waarden van voetbal en sport.

Dit mag niet meer gebeuren in het voetbal.' Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zijn er negen arrestaties verricht. Ook meldde de politicus dat vijf politieagenten gewond zijn geraakt. 'L'Équipé schreef over 'klootzakken' en er is geen beter woord te verzinnen', zei Darmanin tegen RMC Sport. 'Ik snap de kritiek op de politie niet. Mensen gooiden bierflesjes en stenen naar de bus.

