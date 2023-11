Oud-Feyenoorders werden ook bekogeld in Marseille: 'Slot lag in gangpad van bus'

. Supporters van de Franse club bekogelden de bus van de aartsrivaal uit Lyon en daarbij raakte onder andere hoofdcoach Fabio Grosso gewond. Voor oud-FeyenoordersDe twee oud-spelers van de Rotterdammers blikten in december 2022 terug op hun wedstrijd met Feyenoord tegen Marseille in de Conference League. De bus vanmaakte toen bijna exact hetzelfde mee rond het Stade Vélodrome.

"De bus stond toen stil en ze begonnen stenen naar de ramen te gooien", vertellen Linssen en Toornstra over de fans van Marseille tegen hetDoor het incident van zondag ging de wedstrijd tussen Marseille en Lyon niet door. Marseille-voorzitter Pablo Longoria verafschuwde de actie van zijn supporters dan ook."Dit is gedaan door roekeloze idioten", vertelt de directeur tegenover."Dit mag nooit gebeuren in de voetballerij. Het is echt onaanvaardbaar.

Lyon-trainer Grosso gewond bij bekogeling spelersbus, duel in Marseille afgelastOlympique Lyon-trainer Fabio Grosso is zondagavond gewond geraakt toen de spelersbus met onder meer stenen werd bekogeld bij aankomst in Marseille voor de uitwedstrijd tegen rivaal Olympique Marseille. Het duel is afgelast. Lees verder ⮕