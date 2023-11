Swart 'kookt van woede' door Ajax: 'Als ik nú ga praten, trek ik iedereen mee'

, dat hem na meermaals bellen wist te bereiken."Ik wil niks zeggen", laat hij meteen weten."Want als ik nú ga praten, trek ik iedereen mee."

Wel wil Mister Ajax kwijt dat de Amsterdammers bij rust met 5-1 voor hadden moeten staan in Eindhoven."Ik had er, nu nog, van al die kansen vier gemaakt. Door een paar kutgoals wint PSV, maar had je me ook gebeld als we wel hadden gewonnen?"Nu de bodem is bereikt door Ajax kan Swart niet anders dan naar Sven Mislintat wijzen. Hij is nog steeds woest dat 'één iemand' de boel 'naar de sodemieter' heeft geholpen."Maar ik stop er nu mee.

Ajax staat voor het eerst in de 123-jarige geschiedenis laatste in de Eredivisie. Wel hebben de Amsterdammers, die maandag interim-trainer John van 't Schip gaan presenteren, nog twee wedstrijden tegoed. In de Keuken Kampioen Divisie bungelt ook Jong Ajax onderaan.Video headtopics.com

