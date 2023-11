PSV-fan Max Verstappen viert zege op Ajax en plaagt Viaplay-verslaggever

won met 5-2 van Ajax en de supporter van de Eindhovense club besloot dat er eens lekker in te wrijven bij Viaplay-verslaggever Chiel van Koldenhoven, die waarschijnlijk een zwak heeft voor Ajax.Ajax op rapport: zware onvoldoendes voor verdedigers bij hekkensluiterCijfers | Verstappen en Hamilton nog altijd de beste coureurs in de F1

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

Van 't Schip moet van eerste helft Ajax tegen PSV weer de norm makenBij Ajax houdt men zich ondanks de 5-2-nederlaag tegen PSV en historische laatste plaats in de Eredivisie vast aan de goede eerste helft. John van 't Schip wacht de loodzware klus die de norm te maken bij de wankele Amsterdamse hekkensluiter. Lees verder ⮕

PSV wint meeslepende topper ruim en duwt Ajax verder in het moerasPSV heeft de 'topper' tegen Ajax met 5-2 gewonnen. De Eindhovenaren begonnen zeer slecht aan de wedstrijd, maar stelden in de tweede helft orde op zaken. De koploper duwt hiermee de rivaal verder in de problemen en blijft zelf nog altijd foutloos in de Eredivisie. Hirving Lozano was de grote man aan de kant van PSV met drie doelpunten. Lees verder ⮕

'Ajax in recordtijd te gronde gericht, Maduro misser, één gamechanger bij PSV'De spectaculaire 'topper' tussen PSV en Ajax (5-2) domineert maandag de headlines in Nederland. Dit schrijven de ochtendkranten over de nummers één en achttien van de Eredivisie. Lees verder ⮕

LIVE: Ajax op slag van rust op 1-2 bij PSV, Brobbey trefzeker na kansenregenKoploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

Spektakel bij PSV-Ajax (1-2) • Duel hervat na medische noodsituatie op tribuneIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕