Jeugdzorginstelling Het SamenHuis Zuidlaren failliet: 'We hopen zo snel mogelijk op een oplossing'

Jeugdzorginstelling CBP Het SamenHuis in Zuidlaren is failliet. 'We hopen zo snel mogelijk een geïnteresseerde partij te vinden. Het gaat hier namelijk om mensen, maar de continuïteit van de zorg is op korte termijn in ieder geval gewaarborgd en dat is onze prioriteit', zegt curator Frank Omta van Yspeert Advocaten. Afgelopen dinsdag werd de zorgaanbieder failliet verklaard. Omta: 'Het was een eigen aangifte van Het SamenHuis.

Voortzetting van zorg Volgens Omta veroorzaakte het nieuws in eerste instantie rumoer onder cliënten. 'Het viel hen rauw op hun dak. Sommigen waren bang dat ze per direct een andere plek moesten vinden, daarom hebben we er alles aan gedaan om de zorg op deze locatie te kunnen behouden. Dat is voor nu gelukt en we zijn op zoek naar een partij uit de branche die de zorg op deze locatie kan voortzetten. Er zijn al verschillende geïnteresseerden die zich gemeld hebben.

