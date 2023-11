Jake Paul voor het eerst bij wedstrijd Jutta Leerdam: 'Hij is er het liefst altijd'

Jutta Leerdam begon haar seizoen zaterdag met een tweede plaats en twee prima ritten op de 500 meter bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen. Dat zag ook haar vriend Jake Paul, die voor het eerst bij een wedstrijd was. Leerdam is net aan het uitleggen waarom ze zich vrijdag afmeldde voor de 1.500 meter als ze naar links kijkt. De Zuid-Hollandse ziet op een tv-scherm beelden van Paul en valt een paar seconden stil. 'Sorry, ik was even afgeleid', zegt ze met een lach.

'Jake vindt het heel interessant om bij het schaatsen te kijken', vertelt Leerdam. 'Hij was vorige week ook bij een trainingswedstrijd, dus ik denk dat hij daardoor ongeveer wist wat ik vandaag zou rijden.' Paul is het liefst bij alle wedstrijden van Leerdam Leerdam praat het liefst vooral over haar sport. Maar ze snapt dat de aanwezigheid van Paul in Heerenveen voor flink wat aandacht zorgde. 'Ik vind het natuurlijk ook superleuk dat hij hier was.

Jake Paul ziet Jutta Leerdam voor het eerst wedstrijd schaatsen in ThialfDe Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Paul voorspelde ook Leerdam haar eindtijd op de 500 meter. Lees verder ⮕

Jake Paul moedigt Jutta Leerdam aan in HeerenveenYoutuber en vechtsporter Jake Paul heeft zaterdag voor het eerst een officiële schaatswedstrijd van zijn vriendin Jutta Leerdam bijgewoond. In Thialf in Heerenveen bleek hij haar grootste fan en juichte de Amerikaan de Nederlandse hartstochtelijk toe. Lees verder ⮕

Kok wint 500 meter bij kwalificatie, Jake Paul ziet Jutta Leerdam tweede wordenFemke Kok heeft zaterdag in Thialf op de 500 meter haar favorietenstatus waargemaakt. De regerend wereldkampioene trapte het schaatsseizoen af met winst bij het wereldbekerkwalificatietoernooi. Jutta Leerdam eindigde als tweede onder toeziend oog van haar vriend Jake Paul. Lees verder ⮕

Jake Paul voor het eerst bij wedstrijd Leerdam: 'Hij is er het liefst altijd'De Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Femke Kok won op de 500 meter. Leerdam werd tweede. Lees verder ⮕

Kok wint 500 meter bij kwalificatie, Jake Paul ziet Leerdam tweede wordenFemke Kok heeft zaterdag in Thialf op de 500 meter haar favorietenstatus waargemaakt. De regerend wereldkampioene trapte het schaatsseizoen af met winst op het wereldbekerkwalificatietoernooi. Jutta Leerdam eindigde in Thialf onder toeziend oog van haar vriend Jake Paul als tweede. Lees verder ⮕

Oerlemansjes als Jake en Jutta naar HalloweenfeestReinout en Daniëlle Oerlemans hebben een wel heel originele outfit gevonden voor het Halloweenfeest waar ze vrijdag in Hollywood bij waren. De twee gingen verkleed als youtuber en vechtsporter Jake Paul en schaatsster Jutta Leerdam. Lees verder ⮕