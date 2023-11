NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het Oog

Justin Timberlake sprak met Dan Karaty over relatieproblemen met Britney SpearsDan Karaty (47) zou met Justin Timberlake (42) hebben gesproken over de relatieproblemen die de Amerikaanse zanger had met zijn toenmalige vriendin Britney Spears (41). Dat vertelde Dan donderdagavond in 'Humberto', waar hij met Humberto Tan (58) sprak over Britneys memoires 'The Woman In Me'. Lees verder ⮕

Miedema blij met rentree in Oranje: 'Speciaal dat het hier thuis met familie kon'Vivianne Miedema reageert op haar rentree na een zware knieblessure in de 4-0 zege van Oranje op Schotland in de Nations League. Lees verder ⮕

Kim Kardashian maakt de tongen los met haar nieuwe bh-lijn met neptepelsMet deze koude dagen hebben we ze waarschijnlijk allemaal weleens: kneiterharde tepels. Waar de één ze graag verbergt, laat de ander ze graag zien en daar ziet Kim Kardashian (43) een trend in en dus brengt ze de zogeheten 'tepel-BH' op de markt. Lees verder ⮕

Verweij: ‘Ajax kwam afspraak met Berghuis niet na rondom duel met FC Utrecht’Mike Verweij is in de bres gesprongen voor Steven Berghuis. In de podcast Kick-off van De Telegraaf stelt de Ajax-watcher dat Ajax afspraken maakte met Berghuis over het meespelen tegen FC Utrecht, maar deze niet werden nageleefd. Lees verder ⮕

Verweij: ‘Ajax kwam afspraak met Berghuis niet na rondom duel met FC Utrecht’Mike Verweij is in de bres gesprongen voor Steven Berghuis. In de podcast Kick-off van De Telegraaf stelt de Ajax-watcher dat Ajax afspraken maakte met Berghuis over het meespelen tegen FC Utrecht, maar deze niet werden nageleefd. Lees verder ⮕

Miedema blij met rentree in Oranje: 'Speciaal dat het hier thuis met familie kon'Vivianne Miedema reageert op haar rentree na een zware knieblessure in de 4-0 zege van Oranje op Schotland in de Nations League. Lees verder ⮕