Justin Timberlake sprak met Dan Karaty over relatieproblemen met Britney Spears

27-10-2023 07:35:00 / Bron: RTLBoulevard

Dan Karaty (47) zou met Justin Timberlake (42) hebben gesproken over de relatieproblemen die de Amerikaanse zanger had met zijn toenmalige vriendin Britney Spears (41). Dat vertelde Dan donderdagavond in 'Humberto', waar hij met Humberto Tan (58) sprak over Britneys memoires 'The Woman In Me'.