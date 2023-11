Fans Marseille stenigen spelersbus: Grosso gewond aan oog en wedstrijd afgelast

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. Voor het binnenrijden van het stadion werd het voertuig door Olympique Marseille-fans bekogeld met ‘projectielen’, die de trainer van Lyon verwondden.

?? Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones. This was Fabio Grosso right after in'explodeerden' verschillende ramen in de bus. Scherven van de ramen zijn in het gezicht van Grosso beland. De oefenmeester werd ondersteund door twee stafleden en direct naar de eerste hulp begeleid.Hoewel de spelers van Lyon in shock waren, werd er niet direct geclaimd dat de wedstrijd uitgesteld moest worden.

Het ooit mooie Frankrijk zit vol met paupersteden, waar je rondom een aardig centrum banlieu na banlieu tegenkomt. Waar vroeger met name schande werd gesproken over Engelse hooligans zien we tegenwoordig overal zogenaamde supporters zich misdragen. Het is zo jammer dat men tegenwoordig niet meer in relatieve rust kan genieten van een mooie sport als voetbal. Voor mijn gevoel zie ik agressie en huftergedrag de laatste decennia toenemen in de gehele maatschappij. Jammer. headtopics.com

Jaja en die trainer van RC Lens geeft aan dat de Nederlandse fans in Frankrijk bekend staan als het meest gewelddadig. Niet dat dit hier allemaal lieverdjes zijn maar dit slaat wel echt alles

Lyon-trainer Grosso raakt gewond bij bekogeling spelersbus in MarseilleOlympique Lyon-trainer Fabio Grosso is zondagavond gewond geraakt toen de spelersbus werd bekogeld bij aankomst in Marseille voor de uitwedstrijd tegen rivaal Olympique Marseille. Er werd met stenen gegooid naar de bus. Lees verder ⮕

