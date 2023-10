Ten Hag verwacht geen schorsing voor Garnacho door gorilla-post: 'Zijn in gesprek'

De Argentijn plaatste een controversiële reactie op sociale media, maar Manchester United is daarover in gesprek met de FA.André Onana kroonde zich dinsdag tot matchwinner bij Manchester United door diep in de blessuretijd van het Champions League-duel met FC Kopenhagen een strafschop te keren. Na aflooponder een post van Onana. Sommige mensen zagen dit als racistisch getint bericht, waarna de aanvaller zijn post snel weer verwijderde.

Zelf liet Onana al weten hier niets ergs in te zien. 'Ik weet precies wat Garnacho bedoelde: macht en kracht.' Toch is de FA een onderzoek gestart naar de reactie. In aanloop naar de derby tegen Manchester City liet Ten Hag echter op de persconferentie weten niet te rekenen op een schorsing. 'Ik maak me daar geen zorgen om.'

De reden daarvoor is dat Manchester United daarover goed contact heeft met de Engelse voetbalbond. 'We zijn in gesprek met de FA, dat kan ik bevestigen. En ik wil graag benadrukken dat wij één team zijn. Dat zie je juist terug in die post van Onana.'

