Carragher noemt Ajax in harde column over Ten Hag: ‘Alles voelt als sleur’Jamie Carragher is niet onder de indruk van het werk van manager Erik ten Hag bij Manchester United, zo laat hij blijken in zijn column in The Telegraph. Lees verder ⮕

Positie Ten Hag in twijfel getrokken: 'Had superieure versie van Ajax verwacht'Jamie Carragher vindt dat het de hoogste tijd wordt dat de positie van Erik ten Hag bij Manchester United in twijfel wordt getrokken. De oud-verdediger van Liverpool ziet dat The Red Devils zich nauwelijks nog ontwikkelen en wijst de Nederlander aan als schuldige van de sportieve stagnatie. Lees verder ⮕

Noodplan van Ten Hag getipt bij Maduro: 'Ajax-spel blijkbaar te moeilijk'Als het aan Marciano Vink ligt, gooit Hedwiges Maduro het systeem om bij zijn vuurdoop als (interim-)trainer van Ajax. Net als Erik ten Hag in het slot van het seizoen 2021/2022 moeten de Amsterdammers in een 4-4-2-formatie gaan spelen, vindt de ESPN-analist. Lees verder ⮕

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Ten Hag openhartig over United-puzzel: 'Moeite met vinden van balans'Erik ten Hag geeft toe dat hij bij Manchester United vaak zoekende is naar de juiste opvulling van zijn defensie en zijn middenveld. De vastigheden die de coach vorig seizoen wel zag, ontbreken dit seizoen vooralsnog. Lees verder ⮕

