Noodplan van Ten Hag getipt bij Maduro: 'Ajax-spel blijkbaar te moeilijk'

. Net als Erik ten Hag in het slot van het seizoen 2021/2022 moeten de Amsterdammers in een 4-4-2-formatie gaan spelen, vindt de ESPN-analist."Ten Hag had een jaar geleden nog vier overwinningen nodig om kampioen te worden, maar Dusan Tadic kwam niet meer uit de verf aan de linkerkant. Toen heeft hij het heilige 4-3-3 omgezet naar een 4-4-2-formatie", doceert Vink bijMaduro moet dat noodplan kopiëren, vindt de oud-voetballer.

Dat kan nu met Steven Bergwijn en Brian Brobbey. Afgelopen zondag (tegen FC Utrecht, red.) zie je de enorme ruimtes die Ajax weggeeft. Daar moet je sowieso vanaf. Zorg dat er meer mensen achter de bal komen.""Blijkbaar is het Ajax-spel te moeilijk voor bepaalde spelers. Dan moeten de afstanden wat kleiner worden en dat doe je door meer middenvelders op te stellen. Misschien is het niet zo gek dat Hedwiges overschakelt naar 4-4-2 met een ruit op het middenveld.

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde door bij Ajax zonder Maduro en Berghuis na 'messteek'Maurice Steijn wilde afgelopen maandag in principe verder als trainer van Ajax. Wel wilde hij door zonder assistent Hedwiges Maduro en Steven Berghuis, die hem in zijn ogen een mes in de rug hebben gestoken. Dat meldt De Telegraaf woensdagochtend. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én BerghuisMaurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én BerghuisMaurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én Berghuis ‘na messteek’Maurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én Berghuis ‘na messteek’Maurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕