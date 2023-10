Andy Cohen blikt terug op 'griezelig' gesprek met Britney Spears

Andy Cohen heeft in het verleden een "eng" interview gehad met Britney Spears. Dat vertelt de 55-jarige presentator in zijn radioshow Andy Cohen Live. Volgens Cohen was Spears vergezeld door een vrouw tijdens het interview. "Het was alsof ze haar gevangene was", aldus Cohen.

Het gesprek dat Cohen zich herinnert, heeft plaatsgevonden in 2016."Ik kwam daar aan en die vrouw was daar ook. Ik ga haar naam niet noemen, omdat ik niet aangeklaagd wil worden", zegt de presentator."Maar het was echt griezelig." Volgens Cohen gaf de vrouw Spears continu door wat zij moest antwoorden op zijn vragen.

De vrouw komt meermaals voor in de memoires van de 41-jarige zangeres, zegt hij."Ze maakt duidelijk hoe zeer ze haar haatte", vertelt Cohen. headtopics.com

