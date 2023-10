'Man Utd gaat achteruit, het is tijd om Erik ten Hag in twijfel te trekken'

De voormalig Liverpool-verdediger ziet alleen maar achteruitgang bij United en acht dit het moment om het functioneren van de Nederlander in twijfel te trekken.liet Carragher weinig heel van Ten Hag. 'Manchester United lijkt op een team dat aan het einde van een cyclus zit en niet op een team dat in opbouw is. Het voetbal is roestig en er zijn tekenen van achteruitgang.

Carragher is bang dat het huwelijk tussen United en Ten Hag begint voort te kabbelen. 'Alles voelt als sleur. Ten Hag heeft zestien spelers gehaald voor ruim 450 miljoen euro. Dat moet genoeg zijn om een team radicaal om te bouwen. Ten Hag heeft te veel macht en controle gekregen over het transferbeleid. Gezien hij zoveel spelers heeft gehaald waarmee hij eerder heeft gewerkt, is het meest bijzondere dat dat nauwelijks impact heeft gehad op de speelstijl van het team.

