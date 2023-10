Positie Ten Hag in twijfel getrokken: 'Had superieure versie van Ajax verwacht'

in twijfel wordt getrokken. De oud-verdediger van Liverpool ziet datzich nauwelijks nog ontwikkelen en wijst de Nederlander aan als schuldige van de sportieve stagnatie.aan Ten Hag, op wie hij zeer kritisch is. 'Manchester United lijkt op een team dat aan het einde van een cyclus zit. Niet op een ploeg die iets aan het opbouwen is. Het voetbal is roestig en er zijn tekenen van achteruitgang.

De analist voelt geen vonk meer tussen United en Ten Hag en vreest dat de samenwerkking een soort 'sleur' wordt. 'Ten Hag heeft zestien spelers gehaald voor ruim 450 miljoen euro. Dat moet genoeg zijn om een team radicaal om te bouwen. Hij heeft te veel macht en controle gekregen over het transferbeleid. Omdat hij zoveel spelers heeft gehaald waarmee hij al eerder samenwerkte, is het meest bijzondere dat dat nauwelijks invloed heeft gehad op de speelstijl van zijn ploeg.

Ten minste 18 doden bij schietpartij Maine, verdachte nog niet opgepaktIn de Amerikaanse staat Maine is nog altijd een klopjacht gaande op de schutter. Het zou gaan om een 40-jarige wapeninstructeur en reservist bij het Amerikaanse leger. Lees verder ⮕