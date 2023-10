Romano onthult vraagprijs voor gewilde Gimenez en noemt geïnteresseerde club

een boekje opengedaan over Santiago Gimenez. In de video die de titel draagt 'de waarheid over Santi Gimenez', vertelt de Italiaanse transferexpert onder andere over het bedrag datAl aan het begin van de video vertelt Romano zijn bevindingen."Ik heb gehoord dat er 45 miljoen euro nodig is om Gimenez los te weken bij Feyenoord", vertelt de transferexpert over de Mexicaan.

De zaakwaarnemer van Gimenez sprak zich na zijn heldenrol ook uit over een mogelijke transfer van zijn speler. De belangenbehartiger vertelde in gesprek met Tutto Mercato dat onder anderegeïnteresseerd waren. Romano bevestigt dat nieuws, wat betreft de Engelse club."Vorig jaar greep Spurs mis bij Arne Slot en Gimenez. De scouts van Tottenham volgen de Mexicaan nog altijd op de voet."Toch vertelt ook Romano dat er op dit moment nog niks concreets loopt rondom Gimenez.

| Verloofde Gimenez gaat uit haar dak na goals Feyenoord-spits tegen LazioFer Serrano, de verloofde van Santiago Giménez, gaat uit haar dak na de doelpunten van de Feyenoord-spits in de met 3-1 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Lazio. Lees verder ⮕

Helpt neuspleister Feyenoord-spits Giménez?Feyenoord-spits Santiago Giménez is on fire: hij rekende gisteren in zijn Champions League-debuut hoogstpersoonlijk af met Lazio Roma: de Mexicaan was verantwoordelijk voor twee van de drie Rotterdamse doelpunten. Lees verder ⮕

Zaakwaarnemer Gimenez noemt twee meest geïnteresseerde clubs in Feyenoord-spitsMorris Pagniello, de zaakwaarnemer van Santiago Gimenez, heeft in gesprek met Tuttomercatoweb laten weten dat er twee clubs zijn die momenteel het meest dicht bij het eventueel aantrekken van de Feyenoord-spits zijn: Real Madrid en Tottenham Hotspur. Ondanks de interesse speelt er tot dusver nog niks concreets. Lees verder ⮕

VP-Voetbalkantine: 'Gimenez hoort bij de vijf beste spitsen van Europa'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken. Lees verder ⮕

Buitenspel: vriendin Gimenez steelt de show in De Kuip na Feyenoord-zegeBlessuregevallen, transfers, interviews en wedstrijdverslagen; alles vind je in de nieuwslijst van VoetbalPrimeur. In de rubriek 'Buitenspel' houden we jullie vanaf nu óók op de hoogte van de zaken die een te hoog privégehalte hebben voor de gewone nieuwslijst, maar zéker het vermelden waard zijn. Lees verder ⮕

Gimenez maakt tongen los in Europa: 'Champions League heeft er een killer bij'Het optreden van Santiago Gimenez tegen SS Lazio (3-1) wordt ook in het buitenland breed uitgemeten. Met twee doelpunten hielp de Feyenoord-spits zijn ploeg langs de Italianen. Lees verder ⮕