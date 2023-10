Vernietigende woorden voor ‘gesloopt’ AZ : ‘Villa was vijf maten te groot’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.(1-4) in de Conference League. De club uit Alkmaar wordt geroemd om Europese prestaties uit het verleden, maar Villa was deze keer een maatje te groot, zo luidt het oordeel..

"Het ziet er extreem positief uit voor Villa, nadat ze de Alkmaarse ploeg die vorig jaar nog de halve finale van de Conference League wist te bereiken hebben gesloopt", velt de"AZ liet voor rust nog wel een aantal goede kansen liggen, waaronder een voor Vangelis Pavlidis, die doorgebroken was", gaat de omroep verder. De Griekse spits liet echter na zijn poging om doel te krijgen.

"Aston Villa heeft de controle in Groep E overgenomen nadat de ploeg AZ wist te verpletteren in het AFAS Stadion", schrijft lokale kranttrekken harde conclusies na de nederlaag."Ze waren gewoon veel te goed voor AZ", oordeelt Kees Kwakman."Je ziet soms nog weleens dat je tegen Engelse ploegen aan voetballen toekomt, maar nu niet. Villa was echt veel te sterk." headtopics.com

De eveneens aanwezige Marciano Vink sluit zich bij Kwakman aan."Aston Villa kan de Conference League winnen, kijk maar naar West Ham United", refereert de analist aan de winnaar van vorig seizoen."Villa was gewoon vijf maten te groot voor AZ."

