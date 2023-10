Ten minste 18 doden bij schietpartij Maine, verdachte nog niet opgepakt

Bij de schietpartij in de Amerikaanste stad Lewiston van afgelopen nacht zijn ten minste 18 mensen omgekomen. Dat zegt de gouverneur van de staat Maine, Janet Mills, in een persconferentie. 13 mensen raakten gewond. De verdachte van de schietpartij is nog niet gepakt. Gisteren rond 19.00 uur Amerikaanse tijd opende een man het vuur in een bowlingcentrum in de tweede stad van de staat Maine, in het noordoosten van de VS.

Het bericht bevatte geen details over zijn behandeling of toestand, maar wel dat Card was opgenomen omdat hij stemmen hoorde. Hij zou ook hebben gedreigd met een schietpartij op zijn militaire basis. Het Amerikaanse leger zegt dat Card sergeant was, maar dat hij nooit is uitgezonden op missie sinds zijn indiensttreding in 2002. In Amerikaanse media circuleren verschillende berichten over het type wapen dat zou zijn gebruikt bij de schietpartij.

