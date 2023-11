Spakenburg flikt het weer: 'Ik denk dat je bij Ajax-uit nog aardig kans maakt'

'We hebben natuurlijk gewoon een plan in de wedstrijd', zei Ahmed El Azzouti, die in de Tweede Divisie doorgaans de voorkeur geniet in de punt van de aanval en dinsdag als invaller verantwoordelijk was voor de 2-1 in blessuretijd, voor de camera van ESPN. 'Floris heeft in de competitie weinig gespeeld. De trainer zei dat dit een wedstrijd was waarin hij lekker mocht gaan knallen. Ik denk dat je tegen Ajax-uit nog aardig kans maakt nu.

'Als je een heel goed team hebt, dan vul je elkaar aan', aldus trainer Chris de Graaf. 'Dan kun je ook binnen een wedstrijd keuzes maken. Aan de hand van hoe een wedstrijd verloopt. Dan kun je bepaalde types gaan brengen.'Ongelooflijke beelden: geniet mee van de opkomst bij Quick Boys - NAC

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: Spakenburg droomt van nieuwe bekerstunt: 'Loting tweede ronde al besproken'Spakenburg hoopt, na de halve finale-plek van afgelopen seizoen, opnieuw te stunten in het Nederlandse bekertoernooi. Dinsdag wacht in de vorm van eerstedivisionist Helmond Sport het eerste opstakel.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: The return of Spakenburg en goals bij Utrecht en Dordrecht: check de bekercombo!ADVERTORIAL – Het is eind oktober en dat betekent dat ook het bekervoetbal weer op de planning staat. De 'grote' clubs uit de Eredivisie komen nog niet in actie, maar dat betekent niet dat er geen professionele clubs aan deze ronde deelnemen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: De KNVB Beker start: dit is het programma, van Spakenburg tot SpartaHet hoofdtoernooi van de KNVB Beker gaat deze week van start. In de eerste ronde staan 54 clubs, waarvan er 21 via een voorronde zijn geplaatst. Deze 21 clubs zijn aangevuld met dertien Eredivisie-clubs, zestien Keuken Kampioen Divisie-clubs en vier (periode)kampioenen uit de Tweede Divisie.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: SV Spakenburg - Helmond Sport, Dinsdag 31 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van SV Spakenburg tegen Helmond Sport (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: Spakenburg wint in blessuretijd en gaat voor nieuw bekersprookjeLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: KNVB Beker: blamage NAC, Vitesse ontsnapt en nieuw sprookje voor SpakenburgVitesse is dinsdag ontsnapt aan een blamage in de eerste ronde van de KNVB Beker. De Arnhemmers wonnen ternauwernood van Groene Ster, dat uitkomt in de Derde Divisie. Voor NAC Breda ging het mis tegen Quick Boys. SC Heerenveen won wel overtuigend, terwijl SV Spakenburg alweer droomt van een nieuw bekersprookje.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕