Spakenburg wint in blessuretijd en gaat voor nieuw bekersprookje

De amateurs van OJC, uitkomend in de Derde Divisie, konden geen moment een vuist maken. Almere City was simpelweg te sterk en Thomas Robinet, Manel Royo Castell, Yoann Cathline, Lance Duijvestijn en Milan Corryn droegen allemaal bij aan een grote overwinning. Zondag speelt Almere City in de Eredivisie uit tegen Sparta Rotterdam.Pelle van Amersfoort was de gevierde man bij SC Heerenveen, dat weinig last had van VVV-Venlo.

Van Amersfoort kwam na zijn hattrick niet terug voor de tweede helft. Vanaf de bank zag hij Espen van Ee met een schot van afstand voor de 4-0 zorgen, voordat Soulyman Allouch de Limburgse eer redde. Het slotakkoord kwam op naam van Daniel Karlsbakk.Vitesse moest diep gaan tegen Groene Ster uit Heerlen. Pas zeven minuten voor tijd kwam de ploeg van Phillip Cocu op voorsprong: Dominik Oroz voorkwam toen dat de bekerwedstrijd een verlenging kreeg.

