Live: SV Spakenburg - Helmond Sport, Dinsdag 31 oktober 2023

Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.FC Groningen wil ondanks de komst van Kevin van Veen nog een spits aan de selectie toevoegen, weet Voetbal International. De club van trainer DickPSV heeft donderdag een 3-1 oefenzege geboekt op Helmond Sport.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: Spakenburg droomt van nieuwe bekerstunt: 'Loting tweede ronde al besproken'Spakenburg hoopt, na de halve finale-plek van afgelopen seizoen, opnieuw te stunten in het Nederlandse bekertoernooi. Dinsdag wacht in de vorm van eerstedivisionist Helmond Sport het eerste opstakel.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: The return of Spakenburg en goals bij Utrecht en Dordrecht: check de bekercombo!ADVERTORIAL – Het is eind oktober en dat betekent dat ook het bekervoetbal weer op de planning staat. De 'grote' clubs uit de Eredivisie komen nog niet in actie, maar dat betekent niet dat er geen professionele clubs aan deze ronde deelnemen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: De KNVB Beker start: dit is het programma, van Spakenburg tot SpartaHet hoofdtoernooi van de KNVB Beker gaat deze week van start. In de eerste ronde staan 54 clubs, waarvan er 21 via een voorronde zijn geplaatst. Deze 21 clubs zijn aangevuld met dertien Eredivisie-clubs, zestien Keuken Kampioen Divisie-clubs en vier (periode)kampioenen uit de Tweede Divisie.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: VI Live: Internazionale grijpt in slotfase de leiding tegen AS RomaLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Atlético Madrid wil Barcelona voorbij met driepunter tegen AlavésOp zondagavond staat om 21:00 het treffen tussen Atlético Madrid en Deportivo Alavés op het programma in La Liga. Na de nederlaag van Barcelona tegen Real Madrid, heeft de ploeg van Diego Simeone nu de kans om de Catalanen voorbij te gaan op de ranglijst en de derde plaats te pakken, na koploper Real en de verrassende tweede, Girona.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NUSPORT: Koopmeiners schiet snoeihard raak voor AtalantaDe Serie A zie je bij Ziggo Sport.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕