KNVB Beker: blamage NAC, Vitesse ontsnapt en nieuw sprookje voor Spakenburg

SC Heerenveen tankte afgelopen weekend vertrouwen met een zege op Heracles Almelo en het herstel zette zich voort in het bekerduel met VVV-Venlo. Pelle van Amersfoort was de grote man aan Friese zijde met een hattrick in de eerste helft. Espen van Ee maakte vervolgens zijn eerste voor Heerenveen. Sulyman Allouch redde de Limburgse eer in het laatste kwartier, maar het slotakkoord was voor Daniel Karlsbakk.

Bij NAC Breda staat het schaamrood op de kaken na het bekerduel met Quick Boys. Na een schitterende opkomst onder een licht- en vuurwerkshow kwamen de Bredase profs ronduit zwak voor de dag. De Katwijkse amateurs stegen juist boven zichzelf uit. Na 25 minuten sloeg Nick Broekhuizen al toe. Het spel golfde daarna op en neer, waarin de ploeg van Jean-Paul van Gastel zelfs meermaals aan de 0-2 ontsnapte. Het was al met al te weinig voor NAC om uitschakeling te voorkomen.

Almere City FC-trainer Alex Pastoor zal tevreden zijn na het optreden van zijn ploeg tegen OJC Rosmalen. Kornelius Normann Hansen was de uitblinker met drie goals. Ook Thomas Robinet, Manel Royo Castell, Yoann Cathline, Lance Duijvestijn en Milan Corryn droegen bij aan de monsterzege tegen de derdedivisionist.Ongeluk in Spanje: Jos Verstappen crasht en parkeert auto in de vangrail

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: NAC, Telstar en Helmond struikelen over amateurs in eerste ronde KNVB-bekerEerstedivisieclubs NAC Breda, Telstar en Helmond Sport hebben de eerste ronde van het bekertoernooi niet overleefd. Vitesse en ADO Den Haag kwamen met de schrik vrij.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NUSPORT: Vitesse pas in slotfase langs amateurs in beker, NAC uitgeschakeld door Quick BoysVitesse heeft dinsdag moeizaam gewonnen in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. De Eredivisie-club scoorde tegen amateurclub Groene Ster pas in de slotfase: 0-1. De amateurs van Quick Boys stuurde NAC Breda verrassend naar huis.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: De KNVB Beker start: dit is het programma, van Spakenburg tot SpartaHet hoofdtoernooi van de KNVB Beker gaat deze week van start. In de eerste ronde staan 54 clubs, waarvan er 21 via een voorronde zijn geplaatst. Deze 21 clubs zijn aangevuld met dertien Eredivisie-clubs, zestien Keuken Kampioen Divisie-clubs en vier (periode)kampioenen uit de Tweede Divisie.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Liveblog: FC Emmen treft De Graafschap in de KNVB bekerIn de eerste ronde van de KNVB beker speelt FC Emmen uit tegen De Graafschap Begin dit seizoen speelden de ploegen ook al tegen elkaar in de competitie Die wedstrijd wist FC Emmen met 0-1 te winnen door een late goal van Ben Scholte

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

NUSPORT: De Graafschap eerste club in tweede ronde KNVB-beker na zege op FC EmmenDe Graafschap is de eerste ploeg die zich heeft geplaatst voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Eerste Divisionist was in Doetinchem met 2-0 te sterk voor de competitiegenoot uit Drenthe.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: De Graafschap heeft duidelijke wens in KNVB Beker: 'Doe maar een kut-amateurploeg'Nu De Graafschap doorbekert, heeft Jeffry Fortes wel een duidelijke voorkeur voor de loting: de captain van De Superboeren hoopt 'een kut-amateurploeg' te loten in de tweede ronde van de KNVB Beker.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕