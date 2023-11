Wiegman raakt niet in paniek: 'Weten wat we moeten doen tegen Oranje'

De vicewereldkampioen leed veelvuldig balverlies. 'Daardoor maakten we het onszelf moeilijk, zij waren erg dreigend vanuit de counter. Die slordigheden moeten er echt uit. We raken echter niet in paniek.'

Engeland heeft nu drie van zijn laatste vijf wedstrijden verloren, waaronder de WK-finale tegen Spanje. Daarvoor was de ploeg van Wiegman bijna onoverwinnelijk. Het is de vraag of een ommekeer nog op tijd komt om olympische kwalificatie af te dwingen.moeten op 1 december in elk geval Nederland verslaan om nog kans te maken op de eerste plaats in de groep en daarmee in de race te blijven voor een ticket voor Parijs, dat dan zou worden ingenomen door Groot-Brittannië.

Goed nieuws is in elk geval dat het naar omstandigheden goed gaat met Alex Greenwood. De verdediger ging na een luchtduel naar de grond en werd uiteindelijk met een zuurstofmasker per brancard afgevoerd. 'Gelukkig gaat het goed met haar.'Ongelooflijke beelden: geniet mee van de opkomst bij Quick Boys - NAC

