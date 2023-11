Felle kritiek op FIFA na bevestiging van Infantino over WK in Saoedi-Arabië

Amnesty International spreekt in een reactie op het bericht van Infantino van 'een eigen goal' bij de FIFA. 'De FIFA moet bereid zijn om het biedingsproces stop te zetten als mensenrechtschendingen niet op een geloofwaardige manier worden aangepakt', verklaarde Steve Cockburn, hoofd economische en sociale rechtvaardigheid van Amnesty International in een statement.

Human Rights Watch noemt de WK-toewijzing aan Saoedi-Arabië 'een schande' en stelt dat de FIFA eigen mensenrechtenregels voor WK-hosts heeft overtreden. 'Saoedi-Arabië mag niet worden beloond voor zijn repressie', zei directeur Minky Worden. 'In Saoedi-Arabië is onafhankelijk toezicht op de mensenrechten niet mogelijk vanwege repressie door de overheid.'

'Het is onmogelijk voor de FIFA om op basis van haar eigen mensenrechtenbeleid de mensenrechten in Saoedi-Arabië continu te monitoren en te inspecteren. De FIFA faalt in haar verantwoordelijkheid naar de voetbalwereld om de aanbestedings- en selectieprocedures voor het WK op een ethische, transparante, objectieve en onbevooroordeelde manier uit te voeren', aldus Worden.

