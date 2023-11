PSV laat Ajax imploderen na gouden greep van Peter Bosz

eter Bosz ergerde zich groen en geel in aanloop naar de kraker tegen Ajax. De trainer van PSV zag hoe het verwachtingspatroon waanzinnige proporties aannam. Ajax was aangeschoten wild, dus werd openlijk gespeculeerd over een monsterscore in het Philips Stadion.

Bosz vond dat onzin. Hij had Ajax nauwgezet gevolgd en kwam met een andere analyse. Volgens hem waren de spelers niet zo slecht als de zeventiende plek deed vermoeden. Donderdag werd tegen Brighton & Hove Albion door interim-trainer Hedwiges Maduro bovendien een andere tactische koers ingezet. Ajax speelde in Engeland minder open dan de voorgaande weken. Dus vermoedde Bosz dat PSV - Ajax veel spannender ging worden dan iedereen vooraf dacht.

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

Bosz maakt korte metten met 'allemaal domme verhalen' voor PSVHet vertrouwen in het Philips Stadion is groot voor PSV - Ajax, maar Peter Bosz verkoopt de huid niet voordat de beer geschoten is. De trainer blijft op zijn hoede, ondanks de problemen in Amsterdam. Lees verder ⮕

Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz voert één wijziging door voor topperKoploper PSV beschouwt de wedstrijd tegen laagvlieger Ajax 'gewoon' als een topper, zo benadrukte Peter Bosz. De Eindhovenaren voeren ten opzichte van het Champions League-duel met RC Lens vermoedelijk één wijziging door in de basiself. Lees verder ⮕

Bosz hakt knoop door op middenveld in opstelling voor topper tegen AjaxPeter Bosz heeft de opstelling bekendgemaakt voor het duel met Ajax. De oefenmeester van PSV voert geen veranderingen door ten opzichte van het midweekse gelijkspel in de Champions League tegen RC Lens (1-1). Daarom geniet Malik Tillman de voorkeur op de 10-positie ten opzichte van Guus Til. Lees verder ⮕

Bosz hakt knoop door op middenveld in opstelling voor topper tegen AjaxPeter Bosz heeft de opstelling bekendgemaakt voor het duel met Ajax. De oefenmeester van PSV voert geen veranderingen door ten opzichte van het midweekse gelijkspel in de Champions League tegen RC Lens (1-1). Daarom geniet Malik Tillman de voorkeur op de 10-positie ten opzichte van Guus Til. Lees verder ⮕

Maduro strijdbaar richting PSV: 'Je moet lef tonen, spelers mogen fouten maken'Ajax-trainer Hedwiges Maduro blikt vooruit op de topper tegen PSV. Lees verder ⮕