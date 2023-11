Ajax zorgt voor primeur met laatste plaats in Eredivisie én KKD

De club staat met zowel de hoofdmacht als met het beloftenteam onderaan, in respectievelijk de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.Bij elkaar opgeteld boekten Ajax en Jong Ajax slechts drie zeges in twintig competitieduels.

De hoofdmacht krijgt donderdag de kans om de laatste plek te verlaten. Dan is FC Volendam de tegenstander in de Johan Cruijff Arena.

LIVE: koploper PSV en laagvlieger Ajax spelen Eredivisie-'topper'Koploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

'Slechtste Ajax aller tijden, zeker slechtste Ajax dat ik ooit heb gezien'Willy van de Kerkhof kan in aanloop naar de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax niet geloven hoe de Amsterdammers ervoor staan. De clubicoon spreekt van het 'slechtste Ajax aller tijden', maar verwacht desondanks geen dikke zege in het Philips Stadion. Lees verder ⮕

Lees terug: FC Emmen wint in de slotseconden van Jong AZ dankzij Jari VlakEindstand FC Emmen - Jong AZ: 2-1 De goals van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

FC Twente deelt dreun uit en bezorgt Feyenoord eerste nederlaag in EredivisieLees meer Lees verder ⮕

