Bosz maakt korte metten met 'allemaal domme verhalen' voor PSV

, maar Peter Bosz verkoopt de huid niet voordat de beer geschoten is. De trainer blijft op zijn hoede, ondanks de problemen in Amsterdam.over de verwachting dat PSV over Ajax heen gaat walsen."Zo werkt het niet, het blijft Ajax. We moeten ons stinkende best doen en dan maken we een kans om te winnen. Ja, ik denk wel dat we favoriet zijn. Maar dat levert nog steeds geen extra punt op."

Tegelijkertijd weet Bosz dat de spelers van PSV ook veel meekrijgen van wat er bij Ajax gebeurt."Iedereen heeft het erover", lacht hij, om op serieuze toon te vervolgen:"Ik vind het allemaal domme verhalen. Ik hoef toch niet te vinden wat iedereen vindt? We zitten lekker in ons vel, maar we moeten het laten zien op het veld."De intenties van PSV in de beginfase zijn duidelijk: Ajax onder druk zetten.

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog Lees verder ⮕

Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz voert één wijziging door voor topperKoploper PSV beschouwt de wedstrijd tegen laagvlieger Ajax 'gewoon' als een topper, zo benadrukte Peter Bosz. De Eindhovenaren voeren ten opzichte van het Champions League-duel met RC Lens vermoedelijk één wijziging door in de basiself. Lees verder ⮕

VP-voetbalkantine: 'Voorzichtigheid Bosz onterecht: PSV veegt vloer aan met Ajax'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken. Lees verder ⮕

Teze ziet groot talent bij PSV: 'Ik zweer het, hij lijkt op Frenkie de Jong'In het Ziggo Sport-programma Kick ’t Met laat Jordan Teze zich lovend uit over een teamgenoot. De zeventienjarige Tygo Land verruilde vorig jaar SC Heerenveen voor PSV en timmert daar aan de weg. Teze is onder de indruk van Land, en vergelijkt hem met Frenkie de Jong. Lees verder ⮕

VI Live: PSV komt uit het niets weer op 1-1 tegen AjaxLees meer Lees verder ⮕

Vermoedelijke XI's PSV en Ajax: Maduro kiest voor basisdebutantVoor Ajax wacht zondag opnieuw een loodzware wedstrijd, als de Amsterdammers het vanaf 14.30 in het Philips Stadion opnemen tegen PSV. In Eindhoven is men vol vertrouwen, daar de ploeg van trainer Peter Bosz nog geen punt verspeelde in de competitie en slechts drie keer gepasseerd werd. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen. Lees verder ⮕