SC Cambuur wint slag om het noorden en drukt FC Groningen verder in problemen

SC Cambuur heeft zondagmiddag bij de derde wedstrijd na de terugkeer van trainer Henk de Jong met 2-1 gewonnen van. De club uit Leeuwarden drukt de Eredivisie-degradant van afgelopen seizoen daarmee nog verder in de problemen. Door de nieuwe nederlaag staat Groningen nu dertiende.De druk zat er bij beide elftallen behoorlijk op. Cambuur speelde vorige week gelijk bij MVV en het zeer matig draaiende Groningen wacht al sinds 22 september op een zege.

Het antwoord van Groningen liet lang op zich wachten. De bezoekers produceerden wel de meeste schoten, maar hadden uiteindelijk 55 minuten nodig om de gelijkmaker te maken. Die kwam er uiteindelijk wel, via Luciano Valente. Lang leek de wedstrijd vervolgens op een gelijkspel af te stevenen, maar het publiek in Leeuwarden werd door aanvaller Remco Balk, die een verleden heeft bij Groningen, in de 83e minuut alsnog getrakteerd op de driepunter.Cambuur klimt door de zege over Groningen heen.

