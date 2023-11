Ajax na knotsgekke clash met foutloos PSV nieuwe hekkensluiter

Door de nederlaag is Ajax de nieuwe nummer achttien van de Eredivisie.Ajax reisde met een zeer broos zelfvertrouwen af naar Eindhoven. Er werden negen wedstrijden op rij niet gewonnen en aan de andere kant was PSV juist de nog enige foutloze ploeg in de Eredivisie na negen duels. Ajax zat dus absoluut niet in de favorietenrol, maar schoot uit de startblokken.

PSV kreeg tegen het murw gebeukte Ajax nog de ruimte om zijn recordoverwinningen (6-2 in 1975 en 2009) te evenaren, maar dat leed bleef Ajax bespaard. De Amsterdammers staan nu op 23 tegendoelpunten (inclusief de twee tegengoals in de gestaakte wedstrijd tegen RKC Waalwijk), geen enkele andere club kreeg meer doelpunten tegen dit seizoen. PSV blijft foutloos in de Eredivisie en zet

