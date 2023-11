Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'

PSV wordt hier voor het eerst thuis flink aangepakt in de eredivisie en de verdediging is weer eens de ouderwetse achilleshiel. Maar ook het middenveld van PSV zit er totaal niet lekker in vandaag.

Ik zie linies goed op elkaar. Ik zie kansen. Ik zie verzorgde aanvallen. Ik zie een vleugje Ajax. Je gaat bijna denken dat het aan Steijn lag…No matter if we still lose or draw this game, Hedwiges Maduro has done an incredible job in 6 days time. The media + Sneijder/VanderVaart tried to tell Ajax fans that the squad was hopeless, but he and Dave Vos is giving them all a big middle finger.Wij zijn hier heel blij voor Brobbey.

Schrik in Eindhoven: reanimatie op tribune legt PSV - Ajax tijdelijk stilDe wedstrijd PSV - Ajax is zondagmiddag korte tijd stil gelegd vanwege een fysieke noodsituatie op de tribune. Dat alles gebeurde na een half uur spelen. Scheidsrechter Danny Makkelie greep meteen in en besloot het duel te onderbreken. Lees verder ⮕

Schrik in Eindhoven: reanimatie op tribune legt PSV - Ajax tijdelijk stilDe wedstrijd PSV - Ajax is zondagmiddag korte tijd stil gelegd vanwege een fysieke noodsituatie op de tribune. Dat alles gebeurde na een half uur spelen. Scheidsrechter Danny Makkelie greep meteen in en besloot het duel te onderbreken. Lees verder ⮕

De beelden: PSV en Ajax zorgen voor chaos in Eindhoven met goalsWat een bizarre start in Eindhoven! PSV en Ajax maken er een serieus spektakelstuk van in de openingsfase. De Amsterdammers verbaasden vriend en vijand door verdiend op voorsprong te komen, maar PSV stelde daarna al snel orde op zaken via Hirving Lozano. Lees verder ⮕

'Ajax en Steijn-advocaat in gesprek: trainer krijgt mogelijk 'hoop geld' mee'Ajax is momenteel in onderhandeling met de advocaat van Maurice Steijn over de financiële afhandeling van de vertrokken trainer. Dat heeft Mike Verweij bekendgemaakt in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Steijn stond slechts 131 dagen aan het roer in de Johan Cruijff ArenA, maar lijkt desondanks 'een hoop geld' mee te krijgen. Lees verder ⮕

Steijn krijgt steun na Ajax-vertrek: 'Dat vind ik lullig, sneu hoe het gelopen is'Bart Vriends baalt dat het avontuur van Maurice Steijn bij Ajax niet is geworden wat alle partijen ervan gehoopt hadden. De verdediger van Sparta Rotterdam werkte in Rotterdam succesvol samen met Steijn. Lees verder ⮕

Harde taal in Eindhoven: 'Dit gewoon het slechtste Ajax aller tijden'Willy van de Kerkhof kan in aanloop naar de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax niet geloven hoe de Amsterdammers ervoor staan. De clubicoon spreekt van het 'slechtste Ajax aller tijden', maar verwacht desondanks geen dikke zege in het Philips Stadion. Lees verder ⮕