'Ajax en Steijn-advocaat in gesprek: trainer krijgt mogelijk 'hoop geld' mee'

is momenteel in onderhandeling met de advocaat van Maurice Steijn over de financiële afhandeling van de vertrokken trainer. Dat heeft Mike Verweij bekendgemaakt in de podcastvan De Telegraaf. Steijn stond slechts 131 dagen aan het roer in de Johan Cruijff ArenA, maar lijkt desondanks 'een hoop geld' mee te krijgen.Ajax en Steijn braken afgelopen maandag, na 'goed overleg', met elkaar."Als je opstapt, dan kun je nog wel afspraken maken.

Verweij vertelt vervolgens dat Ajax en Steijn momenteel bezig zijn om te bepalen hoe de financiële afhandeling vorm wordt gegeven."De advocaat van Steijn is nog bezig om de afkoopsom te regelen. Volgens mij zijn Ajax en de advocaat van Steijn wel in heel goed overleg, dus dat komt wel goed. Hij zal denk ik niet de complete drie jaar meekrijgen, maar laat het twee jaar zijn. Dat is toch een hoop geld.

