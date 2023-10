Brian Brobbey legt uit waarom hij het ontslag van Maurice Steijn terecht vindt

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

Steijn werd maandag ontslagen door Ajax, nadat het een dag eerder op dramatische wijze onderuitging tegen FC Utrecht (4-3). Hedwiges Maduro is tijdelijk doorgeschoven als interim-manager, al is de verwachting dat John van 't Schip vanaf volgende week voor de groep staat. Maduro kondigde voor de wedstrijd tegen Brighton al aan anders te zullen spelen dan onder Steijn.

Gevraagd naar zijn mening of Brobbey verbetering zag in het spel ten opzichte van de afgelopen weken, antwoordt hij:"We stonden wel goed compact, vond ik. Maar uiteindelijk zie je hun kwaliteiten en dan spelen ze zich er goed onderuit." Aanvallend was het pover, vindt ook Brobbey."We zakten te ver in. Iedere keer dat wij de bal kregen, stonden er al drie of vier verdedigers om ons heen. headtopics.com

Jammer dat niemand hem vraagt waarom hij niet is diep gaat ipv te worstelen tussen 3 man, je hebt 40 meter ruimte en niet het snelste centrum tegenover je en doet er niets mee. Hij was als invaller onder Ten Hag ook altijd succesvol door die acties naar voren.Inderdaad, dit centrum, en op rechts links Veltman en Milner is misschien wel de traagste verdediging in Europa. Als je dat toch verdedigend gaat spelen , waarom dan niet ook vol op de counter.

Ik denk dat brobbey nieuwe voetbalschoenen van Maduro heeft gehad.. de doos zat er nog om! Werkelijk elke aanname schiet van z’n voet af. Wat was hij slecht zeg vandaag. Zo'n bonk van een kerel die bijna alle duels verloor. Ook van z'n landgenoot van HeckeSteijn is terecht ontslagen maar het is soms raar dat je dat niet met spelers mag doen. Deze gozer, wat een drama. Dan zegt ie dat Brighton op dit moment een van de best voetballende ploegen van Europa is. Die gasten hadden zes wedstrijden op rij niet gewonnen man! Doe je huiswerk eens. Neem eens een bal aan.Bergwijn is een nog groter drama dan Brobbey hoor. headtopics.com

