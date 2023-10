Maduro over stijlbreuk: 'De hoofdcoach is eindverantwoordelijk'

Ajax heeft donderdagavond niet kunnen stunten op bezoek bij Brighton & Hove Albion. De debuterende hoofdtrainer Hedwiges Maduro zag zijn ploeg'Een zuur gevoel', reageerde de Almeerder op de vraag wat de wedstrijd bij hem had achtergelaten. 'We hebben wel teamdiscipline getoond. We wisten dat Brighton heel goed was aan de bal, we hebben wat meer ingezakt en geloerd op de omschakeling. Alleen aan de bal waren we te slordig.

'Door die 1-0 moesten we wel naar voren, dat willen zij ook, en dan hebben ze meer ruimte. Of we zijn overklast? Overklast is een groot woord, maar Brighton is heel goed aan de bal. Wij hebben ook momenten gehad om vooruit te spelen, maar dan spelen we toch achteruit. Na rust ging dat beter. Het heeft ook met vertrouwen te maken.'

Wat opviel: Ajax hanteerde in Engeland een wat defensievere strijdwijze dan onder de ontslagen trainer Maurice Steijn gebruikelijk was. Maduro impliceerde dat hij het niet altijd eens was met de keuzes van de Hagenaar. 'Je hebt allemaal je mening, maar je maakt een plan en voert dat uit. Vandaag hebben we een ander plan gemaakt tegen een heel goed Brighton. De hoofdcoach is eindverantwoordelijk, al hebben we alles samen gedaan.

Tot slot werd hem gevraagd naar zijn toekomst bij Ajax, waar John van 't Schip als opvolger genoemd wordt. 'Ik weet nog niks, focus me op PSV en ik hoor het wel', aldus de interim-trainer, verwijzend naar het competitieduel in Eindhoven aanstaande zondag.

