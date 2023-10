Berghuis veroordeelt Steijn: ‘Hij zal wel gepraat hebben met De Telegraaf’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.en Berghuis wordt ervan beticht ‘een mes in de rug’ te hebben gestoken bij de voormalig trainer van de Amsterdammers.

“Natuurlijk zijn er beelden waarop te zien is dat mijn omschakeling niet goed is, maar er is ook een voorbeeld dat niet is genoemd terwijl ik wel achter de bal aanging. Het is wel gevaarlijk ondertussen ook. Maar je moet ermee dealen, en gelukkig heb ik ondertussen brede schouders. Als je het shirt van Ajax draagt dan is werkweigering onmogelijk. Ik viel gewoon slecht in en was niet klaar voor die wedstrijd.”benadrukt Berghuis dat hij niets van Steijn vernomen heeft.

Ijzersterk interview, ik denk dat we de nieuwe aanvoerder gehoord hebben. Berghuis is de enige echte personality bij dit Ajax. Hij zegt altijd zichzelf te zijn en dat geloof ik direct. Mannen die de afgelopen jaar zagen wat er aan schortte, dat uitspraken, accepteerden gewoon het verval van Ajax niet. En ze werden stuk voor stuk afgeserveerd: Blind, Tadic, Klaassen en nu Berghuis. Mooi dat in Berghuis eindelijk de speler deze slag gewonnen heeft. headtopics.com

Goed interview. Moest ook even lachen dat hij gewoon openlijk zegt dat hij denkt dat Steijn dat aan de Telegraaf heeft gelekt (denk niet dat iemand daar nog aan twijfelt maar toch). Je ziet zelden een coach echt voor de bus worden gegooid, maar als je Tahirovic, Brobbey en ook Berghuis zo hoort dan was Steijn de spelersgroep al veel eerder kwijt dan Schreuder vorig jaar.

Ik neem een Berghuis eerlijk gezegd serieuzer dan Steijn die in mijn ogen alleen maar mensen om zich heen verzamelt waaronder de media die hem beschermen.

Nederland Headlines

Lees verder:

voetbalzonenl »

De Telegraaf: Steijn wilde door bij Ajax zonder Maduro en Berghuis na 'messteek'Maurice Steijn wilde afgelopen maandag in principe verder als trainer van Ajax. Wel wilde hij door zonder assistent Hedwiges Maduro en Steven Berghuis, die hem in zijn ogen een mes in de rug hebben gestoken. Dat meldt De Telegraaf woensdagochtend. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én BerghuisMaurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én BerghuisMaurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én Berghuis ‘na messteek’Maurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én Berghuis ‘na messteek’Maurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕

Berghuis veroordeelt Steijn: ‘Hij zal wel gepraat hebben met De Telegraaf’Steven Berghuis zegt dat Maurice Steijn nooit heeft verteld dat hij de samenwerking niet wilde voortzetten. De Telegraaf pakte woensdagochtend uit met een overzicht van de route van Maurice Steijn richting de uitgang bij Ajax en Berghuis wordt ervan beticht ‘een mes in de rug’ te hebben gestoken bij de voormalig trainer van de Amsterdammers. Lees verder ⮕