Kieft verbaasd door woorden Maduro: ‘Alsof ze tegen Real Madrid hebben gespeeld’

zeer lovend over Brighton & Hove Albion, dat donderdagavond met 2-0 te sterk was voor de Amsterdammers. Kieft vindt dat Maduro Brighton te groot maakt.

Maduro stond na afloop van het duel in Zuid-Engeland verslaggeefster Noa Vahle te woord."Dit is een zuur gevoel. We hebben teamdiscipline getoond. Brighton was heel goed aan de bal, dus hebben we eigenlijk voor een andere speelwijze gekozen door in te zakken en te loeren op de omschakeling. Alleen waren we aan de bal af en toe te slordig om eruit te komen.""In het compacte ging het beter dan normaal.

"'Overklast' is een groot woord", vindt Maduro wanneer hij gevraagd wordt of dat woord de avond van de Amsterdammers correct beschrijft."Ik denk wel dat Brighton heel goed aan de bal is. Daar moeten we goed naar kijken. Wij hebben ook momenten gehad om vooruit te spelen, maar dan spelen we juist achteruit. In de tweede helft hebben we ook een goede opbouw gehad zoals het wel moet. Dat heeft ook met vertrouwen te maken. headtopics.com

Na het interview wordt er teruggeschakeld naar de studio."Ja, wat moet ik daar nou van zeggen?", reageert Advocaat na een secondenlange stilte op het interview."Het is altijd vervelend als je iemand voor een week op moet volgen. Dat doet hij ook omdat hij Ajacied is. Dat compacte, daar hield ik zelf ook van. Maar daarnaast moet je ook zorgen dat je het initiatief pakt. Dat heb je zondag weer. Als het vroeg gaat stormen dan kom je ook in de problemen.

Kieft stelt dat het vertrouwen nog niet aanwezig is."Dat komt als je resultaten gaat halen", lacht de oud-spits. Ajax heeft nu negen wedstrijden op rij niet gewonnen."Je krijgt wel het idee dat Ajax tegen Real Madrid heeft gespeeld. Het is ook een beetje overdreven, niet?", doelt Kieft op het interview, de voorzichtige tactiek van Maduro en de complimenten jegens Brighton. headtopics.com

