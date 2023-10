Oud-bandlid Quinten Meiresonne gaat nu produceren voor Son Mieux

"Ik heb dit altijd als mijn grootste droom gehad", zei het broertje van frontman Camiel Meiresonne over zijn tijd als toetsenist bij de band."Maar ik merkte toch in mezelf niet genoeg satisfaction of zo, het deed niet genoeg met me wat ik wilde." Het werd"een beetje sleurig", gaf hij toe."Dan is het ook slopend."

De artiest ging bij zichzelf na op welke momenten hij het gelukkigst was de afgelopen tijd."Dat was als ik muziek aan het maken was." Vooral het produceren en schrijven van nummers vond hij leuk."Dan is dat denk ik wat ik moet gaan doen." Dat gaat hij dan ook voor Son Mieux doen, liet hij weten.

De groep, bekend van onder meer het nummer Multicolor, maakte donderdag op Instagram bekend dat de toetsenist heeft besloten te stoppen als bandlid."Voor Quint is er een nieuwe droom verschenen en dat is waar hij een nieuwe plek zal vinden binnen onze familie en zijn eigen leven".

